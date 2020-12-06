استئصال ورم يزن 4 كيلو من رحم سيدة بمستشفى التأمين في بني سويف

أجرى فريق من أطباء مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الأحد، جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم من رحم سيدة، يزن 4 كيلو جرام، في ظل تراجع حالتها الصحية، بسبب قلة الهيموجلوبين في الدم، حيث تم وضعها تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وأصبحت حالتها مستقرة.

وأجرى الجراحة فريق طبي مكون من الدكتور حسن عبد المنعم، والدكتور محمود قرني، أخصائيي النساء والتوليد، والنواب الدكتور أحمد بدوي والدكتور محمد قرني، بمشاركة الدكتورة نيفين عاشور، أخصائي التخدير، والدكتورة سناء عبد الرحيم، مدير قسم العمليات، بالإضافة إلى طاقم التمريض هبة خلف وأسماء عبد الحي، ومشرفة عمليات النساء والتوليد ميرفت صابر.

من جانبه، قال الدكتور حسن محمود سليمان، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، إن الفريق الطبي نجح في إجراء الجراحة الدقيقة، التي تعتبر من العمليات التي تستلزم فريق طبي جراحي على قدر كبير من المهارة، مشيرا إلى أن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير، التي تشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية للمنتفعين، وتأتي إستكمالا لسلسة العمليات الجراحات الدقيقة التى يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، وبدعم من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، الذي أشاد بمجهود الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة بصفة خاصة، والمستشفى بصفة عامة، وتحت قيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد يحيى، مدير المستشفى، أنه تم استقبال المريضة البالغة مع العمر 40 سنة، وكانت تعاني من نزيف متكرر تسبب في الأنيميا، حيث وصلت نسبة الهيموجلوبين إلى 4، وكان لابد من نقل دم متكرر لتحضير الحالة لعملية استئصال رحم، حيث تمكن أطباء التأمين من استخراج الورم فقط الذي يزن 4 كيلو جرامات، مع مراعاة الحفاظ على الرحم بربط الشرايين المغذية للرحم والمبيض من الناحيتين للتحكم في النزيف وقت الجراحة واستئصال الورم فقط، وتفادي استئصال الرحم لتتمكن المريضة من الإنجاب خاصة مع صغر سنها.