الدقهلية تشيع ضحايا عصابة "سفاحين التوك توك" في 3 جنائز

شيع أهالي 3 قرى في الدقهلية اليوم 3 ضحايا لعصابة "سفاحين التوك توك" بعد أن صرحت النيابة العامة بتسليم الجثث لذويهم لدفنهم بعد انتهاء الطب الشرعي من تشرعي الجثث، وعمل تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وخرجت قري "دماص، وكوم النور، وكفر الهجرسي" بدائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لتشييع الجنائز وأطلقوا عليهم "شهداء لقمة العيش"، وهم: "سمير إيهاب عبد الحميد عبد اللطيف" 18 سنة، ومقيم بكفر الهجرسي بميت غمر، و"أحمد مصطفى محمد علي فرج، 17 سنة، كهربائي سيارات، مقيم بناحية دماص"، و"مصطفى محمد مصطفى، 15 سنة، من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر سائق توك توك".

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي القرى، والصدمة الكبيرة على أهالي الضحايا، وشيعوا الجنائز في حالة من البكاء الهستيري.

وأمرت النيابة العامة بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الدقهلية الكلية، بحبس 6 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، منهم 3 متهم أفراد العصابة والمتهمين بالقتل العمد، و3 آخرين ممن تصرفوا بشراء المسروقات بقيمة 5 آلاف جنية لكل توك توك.

واعترف المتهمون وهم كلا من" محمد أ. م. م. ، 22 سنة وشهرته محمد أيمن، ومقيم قرية بهيدة ميت غمر"، و "عبدالجواد م. ع. م ، 20 سنة، ومقيم قرية بهيدة"، و "أحمد ض. ا. ع ، 20 سنة، ومقيم عين شمس، القاهرة "أنهم نفذوا أول جرائهم يوم 29 نوفمبر 2020 ، فاستدرجوا سائق توك توك، وخنقوه، وحتى يتأكدوا من موته ضربوه في رأسه بحديده ثم ألقوه في ترعة، واستولوا علي التوك توك، وعادوا في نفس اليوم لاستدراج ثاني ضحاياهم وتخلصوا منهم بنفس الطريقة واستولوا على التوك توك.

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم في يوم 30 نوفمبر، أخذوا متحصلات الجريمتين علي سيارة، وتوجهوا بهم إلي القاهرة، وباعوهم هناك لباقي المتهمين مقابل 5000 آلاف جنيه لكل توك توك وساعدهم في ذلك المكلفين بتصريف المسروقات وهم: "عمرو و"، مقيم الحوامدية بمحافظة الجيزة، و"أحمد ا .م"، مقيم الطالبية بمحافظة الجيزة، و"إبراهيم ع . ا"، الشهير بإبراهيم سوكة، وهو مسجل شقى خطر مقيم عين شمس بمحافظة القاهرة.