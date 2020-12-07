"يا نهار أسود".. أديب يقلد مواطنين في تعاملهم مع محصل فواتير الكهرباء

أبدى الإعلامي عمرو أديب، استعجابه الشديد من تعامل المواطنين شهريًا مع فاتورة الكهرباء، و"الخضة" التي يشعرون بها أثناء مرور المحصل على المنزل من أجل التحصيل، "الانطباع بالنسبة للمصريين حتى لو الفاتورة كانت زي الشهر اللي قبله تلاقي المصريين أول كلمة يقولوها ( يا نهار أسود) ويحطوا إيدهم على صدرهم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "أي حد بقى كبير أو صغير أو متوسط أو رفيع ، أحد يا حد يا جدعان أو ما يشوف الفاتورة يقول يا نهار أسود حرام عليكم، أنا بشوف ده كتير".

وتابع :" ليا واحد صحبي متخصص في الخناقة مع محصل النور أو الراجل اللي بيقرأ العداد وأنا أقوله يا حبيبي وهو ماله، وبيدفع طبعًا، هذا الأمر عند المصريين أصبح تراث مستمر ، وأصبح واضح جدا أن فيه خضة بتاع أول الشهر أو بعدين، ويقولوا ليه .. هو إحنا عملنا ايه".