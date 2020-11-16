"صحة أسيوط" تواجه كورونا بتوفير الأدوية ومراجعة جاهزية الفرق الطبية

أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، جاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أية حالات إشتباه بكورونا، وتحويل الحالات الحرجة منها إلى مستشفى عزل أبوتيج النموذجي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده وكيل الوزارة، اليوم، لمناقشة الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه وخاصة مع بداية فصل الشتاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتفعيلًا للإجراءات الاحترازية لمجابهة الفيروس المستجد وفي إطار المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بأسيوط وذلك بحضور وكلاء المديرية ومديري الإدارات الفنية بديوان المديرية وبعض مديري المستشفيات المعنية.

وأشار وكيل الوزارة إلى توافر المخزون الاستراتيجي لأدوية وبروتوكولات علاج كورونا لافتا إلى استمرار تفعيل الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية والتي كان لها الأثر الكبير في انحسار الإصابات بالنسبة لسكان المحافظة

ووجه الدكتور محمد زين خلال الاجتماع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، إلى المرور اليومي على المستشفيات بصفة دورية صباحًا ومساءًا للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها.

وشدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي متقاعس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مع تقديم كافة أوجه الدعم للأطقم الطبية العاملة بمستشفيات كورنا بإعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس بالإضافة إلى التنسيق مع مديري الإدارات التعليمية للمرور على المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتزام جميع العاملين والطلاب بإرتداء الكمامة الواقية والاهتمام بأعمال النظافة وكذلك التأكد من كافة وسائل الوقاية والكاشف الحرارى لقياس درجة حرارة الطلاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى حالة مشتبه بها فضلا عن تنفيذ كافة الإجراءات التي سبق وإن تم اتخاذها واقراراها من قبل مجلس الوزراء من حيث تجنب التجمعات الكبيرة والمحافظة على التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامة داخل المنشآت الحكومية أو الخاصة ووسائل النقل الجماعية العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

كما استعرض وكيل وزارة الصحة – خلال الاجتماع خطة المديرية والاجراءات التي يتم تنفيذها لحالات الاشتباه بفيروس كورونا والمتابعات التي تتم لحالات العزل المنزلي والاجراءات والتدابير المتخذة كما استعرض التجهيزات التي تمت بالمستشفيات من شبكات الاكسجين والمولدات والخزانات استكمالًا لخطة المحافظة لتزويد جميع المستشفيات الصحية بشبكات الاكسجين مؤكدًا إنه تم التنبيه على كافة مديريات الخدمات والقطاعات التنفيذية بالمحافظة والمطاعم والكافيتريات للتشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لافتا إلى أن غرفة الإزمات بديوان مديرية الصحة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة مع غرف العمليات المعنية لمتابعة التداعيات مع رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانب اخر تم مناقشة خطة مديرية الصحة للانتهاء من اي قوائم انتظار بالمستشفيات وتطبيق سياسات مكافحة العدوى والجودة بالمنشات الصحية..