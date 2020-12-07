1159 لجنة فرعية تستعد لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة بالغربية

تستعد لجان انتخابات مجلس النواب بالغربية، البالغ عددها 1159 لجنة فرعية، في 661 مقرا انتخابيا، لاستقبال 3 ملايين و450 ألف ناخب وناخبة، في التاسعة من صباح اليوم، لبدء عملية الإقتراع في اليوم الأول من جولة الإعادة على 14 مقعدًا لمجلس النواب، يتنافس عليها 28 مرشحا.

وأعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنهاء المحافظة استعداداتها لإجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب "المرحلة الثانية" موضحًا أن عمليات التطهير والتعقيم مستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وأضاف "رحمي"، أن هناك تنسيقا مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف وقوات الحماية المدنية والشرطة والقوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ودعا المحافظ الناخبين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح الذي يمثلهم، مبينا أنه قام بعدد من الجولات الميدانية على عدد من المقار الانتخابية في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، للاطمئنان علي جاهزية المقار الانتخابية، قبل بدء عملية التصويت اليوم.

يذكر أن جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب تتم في محافظة الغربية داخل 1159 لجنة بـ 661 مقر انتخابي في 7 دوائر انتخابية، تتضمن 14مقعدا بالنظام الفردي، حيث لم تشهد الجولة الأولى نجاح أي مرشح في دائرة من دوائر المحافظة، ويتنافس 28 مرشحا منهم 14 مستقلا و14 ممثلين أحزاب، ويبلغ عدد الناخبين 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.