عاجل.. أمطار على القاهرة الكبرى.. والأرصاد تحذر من التغيرات الحادة للطقس

أصدَرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا قبل قليل، بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الإثنين الموافق 7 ديسمبر، إذ يقول الخبراء إنَّه نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، ونظرًا لوجود سحب قادمة من غرب البلاد ومع تغير اتجاه الرياح، فإنّ هناك بعض التغيرات الطارئة في الأحوال الجوية تتمثل في تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنَّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية".

كما يتوقع أنَّ يكون هناك نشاطًا للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا"، فيما تكون معتدلة وتنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

وحذر خبراء الأرصاد، ن ارتفاع درجات الحرارة اليوم، مع طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والذي يكون دافئًا على السواحل الشمالية، والرياح ستكون معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 14.

الإسكندرية 25 13.

وادي النطرون 25 13.

طنطا 26 14.

شبين الكوم 26 14.

دمنهور 25 14.

بلطيم 25 14.

مطروح 22 11.

السلوم 22 11.

سيوة 24 08.

بورسعيد 24 14.

دمياط 24 15.

الزقازيق 26 13.

المنصورة 25 13.

الإسماعيلية 26 12.

السويس 26 13.

العريش 25 13.

رفح 24 13.

رأس سدر 26 12.

نخل 22 05.

نويبع 24 16.

طابا 24 14.

كاترين 15 05.

الطور 25 13.

شرم الشيخ 26 17.

الغردقة 26 16.

مرسى علم 26 15.

الفيوم 26 11.

بني سويف 26 10.

المنيا 28 09.

أسيوط 28 08.

سوهاج 28 10.

قنا 29 11.