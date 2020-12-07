إجراءات احترازية مشددة في لجان حدائق القبة والزاوية بإعادة انتخابات النواب

فتحت لجان دائرتي حدائق القبة والزاوية الحمراء أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم الاثنين، في أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020.

والتزمت جميع اللجان الانتخابية في حدائق القبة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، من بينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتعقيم الناخبين قبل الإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك وسط انتشار مكثف واستعدادات قصوى من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتوفير المناخ الآمن والمناسب وسبل الراحة للمواطنين في أثناء عملية التصويت.

وفي الزاوية الحمراء، التزمت اللجان الانتخابية بفتح أبوابها في التاسعة صباحًا مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسط حالة من الهدوء أمام أبواب المدارس، فيما بدء المصوتين في التوافد تباعًا بعد مدة قليلة من فتح اللجان.

وينطلق اليوم قطار انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من مجلس النواب فى 13 محافظة، وهي: "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء".

وتجرى المنافسة في جولة الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر الجاري.