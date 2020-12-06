صور.. استعدادات أمنية مكثفة لـ الداخلية قبل جولة إعادة انتخابات النواب

أنهت أجهزة وزارة الداخلية إستعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب من خلال خطة أمنية شاملة بمشاركة كل أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

وقد ارتكزت الخطط الأمنية التي انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب، في أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية.

وأكّدت وزارة الداخلية، تكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور، وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الإنتخابات.

وأجرت القيادات الأمنية بالمحافظات التي تشهد الإعادة جولة مرورية على القوات المشاركة في عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكّد من مدى جاهزية القوات واستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة في عملية التأمين.

وأكّدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الإستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.