تفاصيل طرح 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل قبل ساعات من غلق باب الحجز

طرحت وزارة الإسكان، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، 100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمحدودي الدخل، على أن ينتهى الحجز اليوم 7 ديسمبر.

والوحدات المطروحة تتراوح مساحاتها من 75 متراً حتى 90 متراً في عدد من المدن الجديدة، وهي العبور الجديدة، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، ومدينة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديد، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وأسوان الجديد، على أن يتم التسليم خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرًا من تاريخ طرح الإعلان، ومقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 متراً، و12.5 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 مترًا 15 ألف جنيه.

ويصل سعر الوحدة الـ75 متر إلى 244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 آلاف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 متراً، على أن يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ تبدأ فى 1 أبريل 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 متراً، و2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع، ويسدد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقارى لمدة تصل لـ20 عاماً.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي:

- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية.

- ألا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلاً من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلاً من 5700 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفاً بدلاً من من 40 ألف جنيه للمتقدم يتم تحديدها وفقاً للدخل وسن المتقدم.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.