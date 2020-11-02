بدءا من كراسة الشروط.. المبالغ التي يدفعها المواطن لحجز شقة بالإسكان

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية صباح أمس، طرح كراسات شروط حجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب في عدد من المدن الجديدة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي، بمساحات تبدأ من 75 مترًا إلى 120 مترًا، ويختلف مقدم حجز الوحدة حسب مساحتها، والذي يبدأ من 12.5 ألف جنيه.

ويستمر سحب كراسات الشروط بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة حتى يوم الأحد 8 نوفمبر، واعتبارًا من يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020 وحتى الاثنين 7 ديسمبر 2020 "لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة".

وتقدم "الوطن" رصدا للمبالغ المالية التي يدفعها المتقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، بدءًا من شراء كراسة الشروط وحتى بعد الاستلام على النحو التالي:

الشقة الـ75 مترًا

- سعر الوحدة السكنية 244 ألف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 100 جنيه، إضافة إلى 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن مقدم الحجز الذي يبلغ 12.5 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن مبلغ تقسيط 2100 جنيه بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1 أبريل 2021 لمدة 36 شهرًا، بإجمالي 25 ألفا و200 جنيه.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا "متناقصة".

الشقة الـ90 مترًا

- سعر الوحدة السكنية 310 آلاف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 100 جنيه، إضافة إلى 350 جنيهًا مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن بدفع مقدم الحجز والذي يبلغ 15.5 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن مبلغ تقسيط 2600 جنيه بواقع 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ تبدأ في 1 أبريل 2021 لمدة 36 شهرًا، بإجمالي 31 ألف و200 جنيه.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 7% سنويًا "متناقصة".

وبالنسبة لهذه الوحدات "محدودي الدخل" تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 إلى 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، إلى جانب تقديم الصندوق دعم نقدي مباشر للمواطن، يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة.

الشقة الـ100 متر

- سعر الوحدة السكنية 471 ألف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، إضافة إلى مبلغ 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن مقدم الحجز والذي يبلغ 48 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن 12 دفعة ربع سنوية بواقع 25% من إجمالي ثمن الوحدة، إذ يبلغ القسط الربع سنوي نحو 10 آلاف جنيه بواقع 120 ألف جنيه لمدة 36 شهرًا.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا "متناقصة".

الشقة الـ110 مترات

- سعر الوحدة السكنية 503 آلاف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، إضافة إلى مبلغ 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن مقدم الحجز الذي يبلغ 51 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن 12 دفعة ربع سنوية بواقع 25% من إجمالي ثمن الوحدة، إذ يبلغ القسط الربع سنوي نحو 10.5 آلاف جنيه بواقع 126 ألف جنيه لمدة 36 شهرًا.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا "متناقصة".

الشقة الـ120 مترًا

- سعر الوحدة السكنية 546 ألف جنيه "قابلة للزيادة في حدود نسبة 10% كحد أقصى".

- يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 150 جنيهًا، إضافة إلى مبلغ 400 جنيه مصروفات إدارية لا تُسترد.

- يدفع المواطن مقدم الحجز الذي يبلغ 55 ألف جنيه للوحدة.

- يدفع المواطن نسبة نحو 5% من إجمالي سعر البيع النهائي للوحدة لوديعة الصيانة.

- بعد ذلك يسدد المواطن 12 دفعة ربع سنوية بواقع 25% من إجمالي ثمن الوحدة، إذ يبلغ القسط الربع سنوي نحو 11.5 آلاف جنيه بواقع 138 ألف جنيه لمدة 36 شهرًا.

- وبعد الاستلام يتم سداد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا "متناقصة".

وتتحمل الدولة بالنسبة لهذه الوحدات "متوسطي الدخل" دعمًا غير مباشر تقديري لكل وحدة سكنية في حدود مبلغ يتراوح بين (190 - 250 ألف جنيه) "قيمة الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري".