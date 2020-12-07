الدولار يواصل استقراره واليورو يرتفع قرشين مع بداية التعاملات

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه، استقراره في كل البنوك وشركات الصرافة، للأسبوع الثاني على التوالي، في بداية التعاملات اليومية.

وجاءت 23 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، منها: "كريدي أجريكول، والبركة، والأهلي الكويتي -بيريوس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، وعودة، والكويت الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والتنمية الصناعية، وأبو ظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي، والأهلي المتحد، والتعمير والإسكان"، وذلك بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما باع بنكا الأهلي المصري ومصر الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، 15.70. جنيه للبيع.

فيما واصلت أسعار العملات الأوروبية ارتفاعاتها في بداية التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجّل اليورو ارتفاعًا بقيمة قرشين، مقارنة بأمس، وسجل أعلى سعر للشراء في بنك الإمارات دبي الوطني بـ18.96 جنيه.

وسجل سعر شراء الإسترليني، في منتصف التعاملات اليومية، ارتفاعًا بقيمة قرش واحد عند 21 جنيهًا، في بنك الإمارات دبي الوطني.