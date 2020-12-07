"القابضة للمياه" تواصل رفع درجة التأهب لمواجهة الأمطار والسيول

أكّد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار رفع درجة التأهب والاستعداد بجميع الشركات التابعة لمساعدة الأجهزة المحلية في المحافظات خلال أعمال مواجهة الأمطار والسيول، وتكثيف جهود سحب مياه الأمطار بالمناطق التي تتعرض لموجة من الطقس غير المستقر، والتنسيق الدائم بين غرفة عمليات الشركة القابضة وغرف العمليات بالشركات التابعة على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية، لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال "رسلان"، إنَّ شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية بذلتا جهودًا غير عادية خلال فترات النوات التي شهدتها المحافظة، ومساعدة الأجهزة المحلية فى التعامل مع كميات أمطار غير مسبوقة خلال فترة زمنية قليلة بالتنسيق مع مسؤولي الجهات التنفيذية.

وأضاف أنَّ التغيرات المناخية التي تشهدها أغلب المحافظات حاليًا تستدعي ضرورة وضع كل شركة تصور كامل بالاحتياجات العاجلة والآجلة للمناطق الساخنة، سواء لعدم استيعاب كميات إضافية من الصرف الصحي أو مياه الأمطار، وتحديد مواقعها بدقة على برنامج خرائط النظم الجغرافية GIS، وتحديث المخطط العام بما يواكب الاحتياجات الحالية.

وأشار إلى أنَّ هناك العديد من الحلول العلمية المقترحة التي يمكن دراستها تمهيدا للتطبيق العملي، والاستفادة من الخبرات الفنية بالشركات التابعة، مع ضرورة زيادة عدد المعدات الاستراتيجية للتعامل السريع في أثناء أوقات الأزمات.

ووجه رئيس الشركة القابضة، الشركات التابعة لتنفيذ حملات توعوية للمواطنين، بضرورة الحفاظ على بالوعات الصرف الصحي و"شنايش الأمطار"، وعدم إلقاء المخلفات بالمطابق مما يسبب انسدادها رغم عمليات التطهير الدورية والمستمرة التي تقوم بها الشركة.

كما أكّد "رسلان"، أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية بجميع مواقع العمل ومراكز خدمة العملاء لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، خصوصًا في ظل الخطوات الكبيرة التي قطعتها الشركات التابعة في التحول الرقمي وميكنة العمل.

وأضاف أنَّه تمّ مناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكتروني، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، باعتبارها من أهم الملفات التي يجب وضعها على قمة الأولويات لضمان استدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس الشركة القابضة، خلال الاجتماع، الحلول العاجلة التي تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة، وزيادة كميات المياه المتاحة من خلال رفع كفاءة محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، وتنفيذ حملات متابعة ميدانية لإزالة الوصلات الخلسة والتي تؤثر على انتظام الضغوط ووصولها لبعض المناطق خصوصا بالقرى، ومراجعة خطط التشغيل والصيانة وعمليات إحلال وتجديد الشبكات وتأهيل المحطات للحصول علي شهادة التنمية الفنية المستدامة (TSM)، والموقف التنفيذى لبرنامج حياة كريمة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للقرى الأكثر فقرًا.

وشدد على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.