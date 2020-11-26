"القابضة للمياه" تدفع بمعداتها لمساعدة الوحدة المحلية في شفط الأمطار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهاء سحب تجمعات المياه بجميع المناطق بمحافظات "الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية"، واستمرار فرق المتابعة الميدانية في التحرك بمناطق تجمعات المياه أمس، ومتابعة بلاغات الخط الساخن، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة لمساعدة الأجهزة المحلية في التعامل مع مياه الأمطار، سواء بالمعدات أو الأفراد.

واجتمع اليوم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، مع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وقيادات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لمناقشة الحلول العاجلة للمناطق الساخنة.

وأكّد "رسلان"، دعم الحكومة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركة الصرف الصحي، لتطوير منظومة الصرف الصحي لمواجهة أزمة التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة، حيث خصص مجلس الوزراء مبلغ 300 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في تنفيذ أعمال صرف صحي بالإسكندرية لتقليل تداعيات أزمة الأمطار، وذلك ضمن مشروعات بنحو مليار جنيه.

وأشار إلى أنَّ الشركة تحدد أهم الأولويات وسيناريوهات التعامل مع الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أوضح أنَّ كميات مياه الأمطار التي تشهدها المحافظات غير مسبوقة، ويتمّ التعامل معها بكل الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للشركات التابعة، ويتمّ الاستعانة بمعدات وسيارات الشركات التابعة للتعامل مع الأمطار الكثيفة بالمحافظات.

وأشار إلى أنَّه تمّ الدفع باكثر من 200 معدة وسيارة كسح وطلمبات محمولة وديزل وغيرها للتعامل مع أمطار القاهرة والجيزة أمس، إضافة إلى أكثر من 270 بالإسكندرية من شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب بالإسكندرية، والاستعانة بـ22 من معدات شركات المنيا والجيزة والمنوفية والشرقية، بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية الأخرى.