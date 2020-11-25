"القابضة للمياه" ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار 

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حالة الطوارئ والاستعداد القصوى، لمواجهة موجة الطقس السيء، مع المتابعة المستمرة للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار وشدتها خلال الفترة اعتبارا من يوم الأربعاء 25/11/2020 حتى يوم الجمعة 27/11/2020.

واتجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمحافظة الإسكندرية وتفقد أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية، ومتابعة جهود سحب مياه الأمطار.

وشدد المهندس ممدوح رسلان، على تطبيق خطط الطوارئ بالشركات التابعة التى تشهد سقوط أمطار، بمحافظات "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - القاهرة - الجيزة".

وأعلنت الشركة القابضة عن انتشار معدات وسيارات شركتي الصرف الصحي بالقاهرة والجيزة، منذ صباح اليوم بالمحاور الرئيسية والأنفاق ومطالع الكباري للتعامل مع الأمطار التي قد تشهدها محافظتي القاهرة الجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

وأفادت الشركة بانتشار فرق المتابعة الميدانية بمختلف الميادين ونقاط التمركز لرصد أماكن سقوط الإمطار للتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تمركز المعدات في كل المناطق الحيوية.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جاهزية البدالات والمعدات بطريق الكورنيش، وعدد من المناطق الأخرى.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مراجعة أماكن تمركزات المعدات، والاستعداد بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة والمحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية.

وناشدت الشركة القابضة في بيان لها المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيء على النحو التالي:

1- تدبير الاحتياجات الضرورية و تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من غد الأربعاء وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة و يسر.

2- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر / ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

3- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

4- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.