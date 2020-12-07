الضرائب: انتهاء المهلة الثانية لـ"التجاوز عن مقابل التأخير" بعد 7 أيام

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه باقٍ 7 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 70%، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين.

وتواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.

وأهاب رئيس المصلحة في بيان، بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون، حيث سيتم التجاوز عن 70% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 14 ديسمبر الجاري، و50% إذا تم السداد خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.

وأوضح "عبد القادر"، أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر شروط، أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال - قبل 17 أغسطس الماضي، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة ، مضيفًا بأنه يجب على الممول أو المسجل التوجه إلى المأمورية المُختصة لتقديم طلب التجاوز.