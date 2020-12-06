مطران الفيوم يعلق الصلوات وزيارة الأديرة بسبب كورونا

أصدر الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس الأديرة، اليوم الأحد، عدة قرارات كنسية تتعلق بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، بعد تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، حيث قرر تنظيم عمل الخدمات الكنسية بكنائس الإيبارشية بدءا من الأحد المقبل.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الأنبا إبرام، قصر صلوات القداسات على أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط أسبوعيًا، على أن يقام قداس واحد فقط، في كل يوم من هذه الأيام، بجميع كنائس الإيبارشية والحجز مسبق هاتفيًا، وأن يتراوح أعداد الحضور بكل قداس من 50 إلى 100فرد كحد أقصى، مطالبًا بعدم تكرار حضور القداسات إلا مرة واحدة في الشهر لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور.

كما شملت الإجراءات، تعليق صلوات التسبحة الكيهكية بجميع كنائس الإيبارشية، على أن تتم متابعتها بالمنزل عبر القنوات الفضائية المسيحية، بالإضافة إلى تعليق جميع الاجتماعات والخدمات والتربية الكنسية بجميع أنواعها لكل المراحل العمرية.

ووجه الأنبا إبرام بقصر صلاة الجنازة بكنائس الإيبارشية على أسرة المنتقل، بحد أقصى 20 فردا وبحضور أب واحد وشمّاس.

كما قرر إقامة تذكارات الأربعين والسنوية بدير الأنبا أور، بعد التواصل مع الأب الراهب بالدير.

ولفت مطران الفيوم إلى الاستمرار في إتمام سري المعمودية والميرون بكنائس الإيبارشية، في الثلاثة أيام المخصصة لإقامة القداسات فقط، ولا يزيد عدد الحضور لها عن 4 أفراد كحد أقصى، مع تحديد يوم وموعد لإتمام الصلاة.

وشدد على تعليق الزيارات الفردية والجماعية، لأديرة القديس العظيم الأنبا إبرام بالعزب، ورئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون، والقديس مكاريوس السكندري ببرية الريان.

كما قرر تعليق صلاة الثالث، وصلاة الحميم، والزيارات المنزلية، والرحلات داخل الفيوم وخارجها، ومقابلات الآباء، واستخدام قاعات المناسبات، والأنشطة الكنسية، مشددا على ضرورة اتباع الجميع بدون استثناء للإجراءات الاحترازية والوقائية في الكنيسة وخارجها.