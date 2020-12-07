اعرف مقر لجنة الانتخابات للمشاركة في انتخابات النواب 2020 بـ3 طرق

انطلق، صباح اليوم الاثنين، التصويت لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بالداخل لمحافظات المرحلة الثانية، على مدار اليوم وغدًا الثلاثاء، إذ تُجرى المنافسة في جولة الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة يوم 14 ديسمبر الحالي.

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني، خدمة استعلام المواطنين عن مقر اللجان الإلكترونية والتعرف على قاعدة بيانات الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.

وتقدم "الوطن" خطوات وطرق التعرف على لجنتك الانتخابية على النحو التالي:

الطريقة الأولى لمعرفة لجنتك الانتخابية

1. الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــا.

2. يمكن الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية ورقمه في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة الفارغة.

3. بعد إدخال الـ14 رقم المدونين بالبطاقة تستطيع التعرف على بيانات لجنتك الانتخابية، وهي مركزك الانتخابي، والمحافظة والقسم وعنوان المركز الانتخابي ورقم اللجنة الفرعية ورقمك في الكشوف الانتخابية.

4. يمكنك طباعة بيانات لجنتك الانتخابية من خلال الضغط على كلمة "طباعة" الموجودة أعلى الصفحة.

الطريقة الثانية لمعرفة لجنتك الانتخابية

وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة التحقق من الوجود بقاعدة بيانات الناخبين، كما تتيح تباعا التحقق من بيانات اللجنة الانتخابية من خلال الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول من جميع الشبكات على الرقم الموحد 5151، على أن تتضمن الرسالة الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقمًا.

الطريقة الثالثة لمعرفة لجنتك الانتخابية

وتتمثل الطريقة الثالثة في معرفة لجنتك الانتخابية الاتصال بمركز اتصال دليل 141، أو بأقسام/ مراكز الشرطة.

وتنطلق جولة الإعادة في دوائر متبقية لـ13 محافظة وهي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وكانت أجهزة وزارة الداخلية أنهت إستعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك استمرارًا للنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب من خلال خطة أمنية شاملة بمشاركة كل أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وضمان انتظام سير العملية الانتخابية.

وطالب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مواطني محافظات المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وأن مشاركة المواطنين لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري.