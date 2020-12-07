بعد تطبيق "التحول الرقمي".. "أبوقرقاص" إدارة تعليمية إلكترونية بالمنيا

دشنت الإدارة التعليمية في مركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، برنامجا متكاملا للتحول الرقمي، لترسيخ نموذج إدارة تعليمية إلكترونية تقدم خدمة تعليمية علي أعلى مستوي تتواكب مع التطور الملحوظ في جميع أجهزة الدولة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحول الرقمي في جميع مؤسسات الدولة.

وقال بهاء حسن، مدير الإدارة التعليمية بأبوقرقاص، إن خطة التحول الرقمي التي تم وضعها، في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإشراف قيادات مديرية التعليم بالمحافظة، تتضمن برنامجا لرفع مستندات كل ملف خاص بكل موظف بديوان عام الإدارة والمدارس التابعة لها علي أجهزة الحاسب الألي ورفع نسخة إحتياطية منها علي الحوسبة السحابية لإسترجاعها في أي وقت و أي مكان حرصا علي سرعة إنجاز العمل والحفاظ عليها من الفقد أو التلف وكذلك عمل برنامج للبطاقات لتدرج الراتب إلكترونيا.

كما تم عمل وضع موحد للمرتبات بجميع مدارس الإدارة وتم تنفيذ المرحلة الأولي منه بمدارس المرحلة الإعدادية والثانوية و جاري العمل علي المرحلة الإبتدائية ومدارسها، وتدشين الإستمارة الإلكترونية للمتابعة الفنية حيث تم تصميم إستمارة إلكترونية يقوم المتابع للمدرسة بملئ الإستمارة أثناء زيارته تتضمن الإيجابيات والسلبيات وكذلك رفع المستندات التي تؤكد زيارته من مستندات ورقية أو صور، وتم توزيعها علي جميع أعضاء المتابعة والتوجيهات الفنية وهذه الإستمارة بمجرد أستكمالها من المتابع تصل منها صورة لغرفة عمليات دائمة بديوان عام الإدارة وهكذا تعتبر متابعة لحظية لجميع مدارس الإدارة لسرعة إتخاذ القرارت والإجراءات المناسبة لحسن سير العملية التعليمية.

كما تم إنشاء برنامج موحد لجميع كنترولات الإدارة التعليمية بمدارس التعليم الأبتدائي والإعدادي سيتم تطبيقه للمرة الأولي في إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وكذا إنشاء قناة تعليمية علي اليوتيوب باسم إدارة أبوقرقاص التعليمية، تطبيقا للإجراءات الإحترازية في ظل تداعيات جائحة كورونا وتقسيم الطلاب داخل المدارس وحضورهم يومين في الأسبوع ولتصبح منصة مساعدة بجانب البرامج التعليمية علي قنوات التليفزيون والمنصات المتاحة من وزارة التربية والتعليم بمشاركة معلمي إدارة أبوقرقاص التعليمية، وذلك لخبراتهم بالبيئة المحلية المحيطة بالطلاب وإحتياجات طلابهم وتعمل القناه علي تلبية الإحتياجات التعليمية للطلاب بجميع المراحل وجميع نوعيات التعليم المختلفة (التعليم العام بمراحله رياض أطفال وإبتدائي وإعدادي وثانوي).

وأوضح مدير الإدارة أن هناك اهتمام شديد بالتعليم الفني والتعليم المجتمعي إيمانا بأهمية التعليم الفني كقاطرة للتنمية وكذلك الأنشطة وتنمية المهارات وتعديل السلوك للمشاركة في إعداد جيل واعي مؤمن بأهمية التعلم الإلكتروني ولديه القدرة علي الإبداع وتنمية مجتمعه، كما تقوم القناه علي الأسس العلمية السليمة حيث يقوم فريق العمل بها علي عرض المحتوي المقدم من المعلمين علي التوجيهات الفنية لكل تخصص لمراجعة الفيديو وإعتماده قبل الرفع.

ويضم فريق عمل القناه كل من: مدير الإدارة التعليمية، مشرفا عاما، الدكتورة إيمان رأفت مدير مركز مصادر التعلم وقائد فريق العمل، خالد الغزالي موجه أول حاسب آلي ومسئول IT والمونتاج، وائل عوض عبد الحسيب أخصائي أول إعلام مسئول العلاقات العامة، علي عبد الواحد أخصائي أول مسئول الجرافيك، أحمد ماضي معلم أول مسئول السوشيال ميديا، محسن صابر معلم أول حاسب، مصمم تعليمي، ومحمود الصفتي معلم أول محاضر ومصمم تعليمي.