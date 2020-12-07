تحقيق 25% من مستهدف المصابين بفيروس "سي" في قرى مركز المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن تحقيق 25% من مستهدف التخلص من فيرس "سي" بالقري والمدينة، مع التسهيل علي المواطنين، بدمج العمل بـ 5 مبادرات رئاسية تعمل بمعدلات قد تقترب إلي مستهدفات تصل من 80% إلي 85%، مع تأكيد تواجدها في أماكن واحدة بالوحدات الصحية أو من خلال القوافل المجمعة التي تجوب القري والعزب والنجوع، إضافة لتوفير الأمصال بالوحدات ومكاتب الصحة وبخاصة مصل الإنفلونزا الموسمي بـ 50جنيها بسعر أقل من السوق.

جاء خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، لمناقشة الخدمات اليومية، ومنظومة النظافة وصيانة أعمدة الإنارة العامة، وتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتعريف المواطنين بأهمية استخراج رخص البناء بالقري، وتحديد أولويات استحقاق قطع المدافن المخصصة بقرية صفط الغربية.

وكلف رئيس المركز رؤساء القري والأحياء بضرورة التعامل الحاسم مع البناء العشوائي والإزالة الفورية لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة أي حالة تعد في مهدها وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلي استمرار تلقي طلبات التصالح حتي نهاية العام وفق قرار مجلس الوزراء، فضلا عن تعريف المواطنين بقري المركز بأهمية استخراج تراخيص بناء قبل الشروع فيها حتي لا يقع المخالفين تحت طائلة القانون، مؤكدا علي ضرورة هذا الأمر لعدم معرفة الكثير من المواطنين به.

وخلال الاجتماع أعلنت هيئة الأبنية التعليمية عن التوسع في إنشاء وتجديد المدارس، والانتهاء من تسليم 5 مدارس للإدارة التعليمية هذا العام وجاري العمل بمدرستين بنطاق مركز ومدينة المنيا وفق خطة زمنية مستهدفة.

واستعرض رئيس المدينة مقترح الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا، وشملت خطة الرصف علي اعتبار أنها خطة طموحة تسهل ربط مداخل المدينة بالقري شرق وغرب النيل ورفع كفاءة الشوارع داخل المدينة وبخاصة تلك التي لم تحدث لها أي تحديثات أو تطوير منذ فترة طويلة، مؤكدا أن الطرق المستهدفة بلغت 36 شارع وطريق تم تنفيذ 60 % منها.

كما تم مناقشة أعمال التجميل بالميادين وتطويرها بما يليق بمدينة المنيا "عروس الصعيد" وتطوير وتشغيل النفورات، ومواصلة عمليات تجميل وتطوير كوبري النجدة القديم وكوبري المحطة لتفادي ما بهم من إعطاب تمثل خطرا علي المواطنين، وتمت الموافقة علي طلب أحد المواطنين بتطوير 2ميدان تم الموافقة علي أحدهم علي أن يتم التنفيذ وفق الضوابط الفنية والهندسية واعتمادها علي نفقة المواطن الخاصه.

وأكد رئيس المدينة على إدراج عدد من المحولات الكهربائية والأعمدة بالخطة القادمة لدعم شبكة الإنارة العامة مع إدخال آليات غير تقليدية في تركيب الأعمدة الجديدة وشد أسلاك الطرق العامة بالقري وإجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء بدفن الأسلاك لتكون أرضية، حرصا علي المال العام ومنعا السرقات.

وقرر المجلس عرض موضوع المستحقين لمدافن صفط الغربية بالوحدة المحلية لطوخ الخيل، وتبلغ مساحتها 29 فدان، تقدم للحصول علي التخصيص 3400 مواطن، والمساحة المخصصة للأسرة الواحدة 50 متر، علي المجلس التنفيذي للمحافظة لوضع أسس وضوابط اختيار المتقدمين لتخصيص قطعة أرض لعمل مدفن وفق القوانين المنظمة مع وضع أولويات الاختيار تتمثل في اختيار أسر شهداء الواجب الوطني من قوات شرطة وجيش ومحل إقامة ثابت وتخصيص قطعة واحدة للأسرة بالإضافة لعدد من الضوابط الأخرى لتأكيد الشفافية ولضمان اختيار المستحقين.