وكيل "طب ببنها" تتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية

تفقدت الدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددا من الأقسام والوحدات الإدارية ومدرجات الكلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار توجيهات الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور جمال سوسه المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري بجامعة بنها، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية في بنها.

وشددت عدلي على التطبيق الكامل والدائم للإجراءات التى من شأنها حماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من تداعيات فيروس كورونا.

وتابعت وكيل الكلية إجراءات المسح الحرارى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال دخول الكلية مشددة على ارتداء الكمامات.

وحذرت خلال جولتها من مخالفة الإجراءات الوقائية والتى تتم تنفيذا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس الجامعة وأنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية.

كما شددت على الاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم لكافة المدرجات والأقسام لتوفير بيئة ملائمة صحيا للعمل والدراسة.

كما قامت الدكتورة نيرمين عدلى بالتوعية بأهمية ارتداء الكمامات للحفاظ على الصحة العامة.

في وقت سابق نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث دورة تدريبية عن التداول الأمن للمواد والكيماويات داخل المعامل لشباب الباحثين بكلية العلوم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الدورة تناولت كيفية التعامل الأمن مع المواد والكيماويات داخل المعامل وتقسيم المواد الكيمائية من حيث الخطورة الذاتية والخطورة الصحية والخطورة البيئية، وتأثيرات هذه المواد سواء كانت حادة أو مزمنة علي العاملين داخل المعامل، وأيضا التعرف علي مسؤوليات العاملين داخل المعامل من باحثين وفنيين وإداريين.

وأشار الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة إلى أن الهدف من الدورة اكساب شباب الباحثين العديد من المهارات للتداول الأمن للمواد والكيماويات داخل المعامل والتعرف على كشوف بيانات السلامة للمواد الكيمائية وأيضا طرق حفظ الكيماويات ونقلها وتخزينها بطرق سليمة وأمنة.