اختيار مركزي "إدفو وكوم أمبو" لتنفيذ كشروعات خدمية وتنموية

في إطار البرنامج الرئاسى الجديد للتطوير الشامل لألف قرية مصرية، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بشرى سارة لأهالى مركزى ومدن إدفو وكوم أمبو باختيار المركزين كمرحلة أولى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة بالتعاون مع المجتمع المدني.

وقال المحافظ إن المشروعات تشمل رفع كفاءة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية فضلاً عن مشروعات التمكين الإقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والدول المانحة بما سيساهم في تغيير وجه الحياه وتحسين مستوى معيشة حوالى 893.5 ألف نسمة مقيمين في 50 قرية منها 35 قرية بإدفو و15 قرية بكوم أمبو.

ولفت إلى أن ذلك يتوازى مع المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280,7 مليون جنيه.

وكشف اللواء أشرف عطية، إيفاد لجان متخصة برئاسة قيادات تنفيذية بالمحافظة لإجراء حصر شامل ودقيق لكافة البيانات المطلوبة عن إحتياجات هذه القرى من الخدمات، وكذا أهم المشاكل والتحديات التى تؤثر سلبياً على الحياة اليومية للمواطنين والتى تعتبر مصدر إزعاج وشكاوى رئيسية لهم، موضحاً أن أختيار قرى مركزى كوم أمبو وإدفو ضمن هذا البرنامج الحضارى الطموح خضع لمعايير دقيقة من أهمها وصول هذه الخدمات لأكبر شريحة من مواطنى المحافظة مع زيادة نسب الفقر وقلة الخدمات ، وأيضاً الإستغلال الأمثل للأراضي التابعة للوزارات والجهات الحكومية ، وغيرها من الضوابط الأخرى حيث سيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، كما سيتم تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع التنموى الضخم .

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان بالمتابعة الميدانية لمشروع إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بشوارع المدينة بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى بإعتمادات مالية ستصل إلى 250 مليون جنيه.

وأكد "عطية" أن الأعمال الجارية تشمل تركيب خط إنحدار عمومى للصرف الصحي بقطر 400 مللى وبطول 750 متر، بجانب عدد خطوط صرف صحي أخرى فرعية إحداها بقطر 315 مللى وبطول 1200 متر، والأخر بقطر 250 مللى وبطول 750 متر لتخدم منطقة وسط المدينة والشوارع الداخلية بها من أجل القضاء نهائياً على مشاكل الطفح المتكررة في الشوارع.

وأضاف أشرف عطية أن المرحلة بطريق السادات بتكلفة 44 مليون جنيه وتشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بطول 3,5 كم، موضحاً أن المرحلة الثانية تشمل مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب فى مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل، بالإضافة إلى تحسين الصرف الصحى بمناطق الكورنيش والجزيرة وسوق الحارث، والناصرية والسيل.