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ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و5 كيلو بانجو في أسوان

كتب:

عبد الله مشالي
09:55 ص | الإثنين 07 ديسمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصدرت مديرية أمن أسوان ، اليوم، بياناً بمجهودها اليومي في ضبط المواد المخدرة والأسلحة النارية ومخالفات المرور والتموين وتنفيذ الأحكام في  أقسام ومراكز الشرطة بمراكز محافظة أسوان الـ 5 " أسوان، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة ، إدفو".

وبحسب البيان الصادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية امن أسوان، في مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط 7 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 5 كيلو جرامات، و كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 100 جرام، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 644 حكما عبينها حكمين جنايات، 132 حكم حبس جزئي، 25 حكم حبس مستأنف ، 328 أحكام غرامات، و 157 أحكام المخالفات .

وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية بينها 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضيتي استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية".

و تابع البيان: "في مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 636 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل، دائرة قسم أول أسوان، وضبط 3 حالات إيجابية لتعاطي حشيش وأفيون، وتم ضبط 10 دراجات نارية، و توك توك ، و 2 تروسيكل بدون تراخيص، و التصالح الفوري في 90 مخالفة، و تحرير 180 مخالفة غرامة ونش، و سحب تراخيص 80حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 150 مخالفة تجاوز حد السرعة، و تحرير 120 مخالفة متنوعة.

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