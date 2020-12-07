تأخر فتح 4 لجان حتى العاشرة صباحا في كفر الشيخ

شهد اليوم الأول من العملية الانتخابية بجولة الاعادة بمحافظة كفرالشيخ، تأخر فتح 4 لجان حتي الساعة العاشرة صباحا، نظرا لوقوع اللجان في القرى البعيدة ما نتج عنه تأخر وصول القضاة للجان.

ومن بين تلك اللجان لجنة رقم 26 بقرية برنبال بمركز مطوبس، واللجنة رقم 64 بالشهابية بالبرلس، وفي قرية الابعادية اللجنة رقم 27، وفي مركز سيدي سالم اللجنة رقم 54.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافطة كفرالشيخ، تحت إشراف المحافظ اللواء جمال نور الدين فتح اللجان تحت إشراف قضائي وانتظام عمليات التصويت في جميع اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة.