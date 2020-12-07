مدير إدارة بنها يحيل معلمين للتحقيق بسبب التزويغ

أجرى عبد الرحمن فتح الباب، مدير إدارة بنها التعليمية، زيارة مفاجئة، اليوم، لمدرسة المراغي الإعدادية المشتركة، ومدرسة "مجمع بتمده" الابتدائية بنات التابعتين لإدارة بنها التعليمية في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس، لمتابعة الانضباط وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بناءً على تعليمات الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وخلال زيارته، أحال "فتح الباب" مجموعة من المدرسين للتحقيق الفوري بسبب تزويغهم من العمل وتفقد الفصول ودورات المياه وناقش المدرسين في كيفية الدخول على المنصات التعليمية، مشددا على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، داخل المدرسة وتطبيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور حفاظا على سلامة الطلاب.

في وقت سابق، قرر عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إحالة مدير مدرسة إعدادية، ومجموعة من المدرسين، للتحقيق الفوري بعد تركهم العمل أثناء اليوم الدراسي، ومخالفتهم الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا، لتركهم الفصول بدون نظافة.

كان مديرعام الإدارة فاجأ مدرسة الشهيد إسلام فرحات الإعدادية، بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها، في إطار سلسلة جولاته المفاجئة على المدارس لمتابعة الانضباط بها وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لتفشي فيروس كورونا، بناءً على تعليمات الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية.

وتبين "تزويغ" مجموعة من العاملين بالمدرسة، في أثناء اليوم الدراسي، علاوة على عدم نظافة الفصول، وانتشار الأتربة على مقاعد الطلاب، ما ينذر بكارثة صحية، فقرر مدير عام الإدارة تحويل المدرسة للتحقيق الفوري.

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