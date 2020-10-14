"بنها التعليمية" تطالب المدارس بتوثيق اليوم الأول للدراسة بالفيديو

قال "عبد الرحمن فتح الباب" مدير عام إدارة بنها التعليمية، إن العام الدراسي الجديد سيكون إستثنائيًا بسبب فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الدراسة ستركز علي تعدد مصادر التعليم مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية حفاظا علي صحة الطلاب دون التأثير علي المناهج المقررة.

وأكد أن مدير المدرسة هو المنوط بتقرير مصير طابور الصباح بما يراه مناسبا علمًا بأن الأنشطة ستكون متناسبة مع عدد أيام الحضور فكل مدير له صلاحيات في إعداد الجدول المناسب لحضور الطلاب وفق واقع مدرسته.

جاء ذلك خلال إجتماعه، اليوم، مع مديري المدارس ورؤساء الأقسام بالإدارة لبحث إستعدادات العام الدراسي الجديد بحضور محمد سعد زيان رئيس مجلس الأامناء والدكتور فرج عبده مدير غدارة المتابعة وسامح عبد السلام مدير إدارة الأمن.

وأعلن خلال الاجتماع عدم طباعة كتب المرحلة الثانوية على أن توفر الوزارة المنهج في شكل محتوي رقمي من خلال مكتبة كبيرة للأفلام الموثقة من المرحلة الإعدادية إلي المرحلة الثانوية، مطالبا بضرورة تكليف أخصائي التطوير بكل مدرسة، بتجميع كل المدرسين لشرح وتفعيل "أكونت 365" بعد تدريب جميع المدرسين بالمراحل المختلفة للدخول على منصة إدمودو "Edmodo"، للتفاعل أون لاين مع الطلاب.

وطالب فتح الباب بمتابعة عملية التدريب، والتأكد من خطوط السير، للوقوف على ما أنجز من التدريب، حال تواجده بالمدرسة، وأشار إلى أنه حال وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في نفس الفصل خلال إسبوعين يتم التواصل المباشر مع مديرية الصحة لإتخاذ اللازم.

ولفت إلى ضرورة توثيق اليوم الأول للدراسة بالصور والفيديو وإرسالها للإدارة ومراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة وحال وجود عوائق يتم مخاطبة الإدارة التعليمية لحلها وكذا مخاطبة مديرية الصحة لتاكيد تواجد الزائرة الصحية بجميع المدارس وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية والعمل علي تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس الإبتدائية والإعدادية.