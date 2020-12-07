10ديسمبر.. "الشباب والرياضة" تعلن عن ملتقى توظيف لجميع المؤهلات

تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، متمثلة في مبادرة "طور وغير"، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، عن تنظيم يوم توظيفي مفتوح بشركات المطاعم الكبرى.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل الوظائف المتاحة، مميزاتها، الشروط، أماكن العمل، طريقة الانضمام، وفقا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، وذلك استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على النحو التالي:

تفاصيل يوم التوظيف المفتوح بإحدى شركات المطاعم الكبرى

يعقد يوم التوظيف المفتوح يوم الخميس القادم 10 ديسمبر2020، من الساعة 11 صباحاً إلى 5 مساءً، على العنوان: 24 شارع عبد المنعم حافظ بجوار كوبري النزهة ألماظة، مصر الجديدة.

الوظائف المطلوبة

ـ ويتر.

ـ مساعد ويتر.

ـ استيوارد.

ـ خدمة عملاء "كول سنتر".

ـ أمناء مخازن.

ـ استقبال الأصناف الواردة للمخازن وفحصها ظاهريا والتأكد من أنها مطابقة لطلبات الشراء بمخزن استقبال الواردات.

ـ عمال مخازن، يعمل داخل المخزن في شحن وتفريغ البضاعة.

أماكن العمل

ـ التجمع.

ـ مدينة نصر.

ـ الزمالك.

ـ المهندسين.

ـ أكتوبر.

ـ مصر الجديدة.

ـ ألماظة.

ـ المعادي.

الشروط المطلوبة للتقدم إلى الوظائف المتاحة

ـ مؤهل متوسط وعالي وبدون مؤهل للأستيورد.

ـ ذكور فقط.

ـ خبرة وبدون حسب الوظيفة.

ـ أقصى حد للسن 35 سنة.

المميزات

ـ المرتب حسب الوظيفة.

ـ 8 ساعات عمل.

ـ خطوط مواصلات.

طريقة الانضمام إلى ملتقى التوظيف

أوضحت الوزارة أنه على الراغبين في الانضمام إلى اليوم المفتوح للتوظيف، ملئ الاستمارة التالية والذهاب مباشراً على العنوان والميعاد المذكورين في أول الاعلان.

https://tinyurl.com/y38vlt5n.

ـ كما حددت رقما للاستفسار من خلاله01223000711.

ونوهت الوزارة على ضرورة اتباع الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بإحضار الكمامة والقلم الشخصي، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة.