ضبط 20 طن ملح طعام و1690 كرتونة حلوى منتهية الصلاحية بالمنيا

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتوازي مع تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، بهدف تحقيق الإنضباط داخل الأسواق وإحكام الرقابة على المعروض والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية.

وأكد المحافظ، أن تنفيذ تلك الحملات من أولويات العمل وضمن خطة المحافظة لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع، موجهاً لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كافة القطاعات التي تقدم الخدمات للمواطنين والعمل على رصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والاسواق، حيث تم ضبط 20 طنا من ملح الطعام مجهول المصدر، كما تم ضبط 1690 كرتونة حلوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة لضبط 11 الف و 808 عبوة حلوى منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة، كما تم خلال الحملات تحرير 64 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية تنوعت المخالفات بين خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج.

وفي سياق آخر، تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية من ضبط ثلاجة لحوم تحتوي على 6 أطنان "كبده ولحوم" مجمده فاسده قبل ترويجها فى الأسواق وتم التحفظ على الكمية وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.