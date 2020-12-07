المرشح البرلماني ضياء داوود يدلي بصوته في مسقط رأسه بدمياط

أدلى المشح ضياء الدين داوود، بصوته الانتخابي في لجنة مدرسة الجمرك الإبتدائية بنات بمسقط رأسه بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط بالدائرة الأولى.

ويخوض "داوود" الانتخابات البرلمانية على المقعد الفردي مستقل، أمام أيمن يوسف رخا مرشح حزب مستقبل وطن حيث يتقدم داوود بنحو 20900 صوت على منافسه كما يخوض الانتخابات بذات الدائرة كلا من ضياء علي بصل ابن النائب البرلماني سابقا علي بصل وذلك أمام منافسه ياسر أبو هندية نقيب المحامين بمحافظة دمياط.

وتواجد أعضاء حملات عدد من المرشحين بالقرب من اللجان الانتخابية لاستخراج أرقام الناخبين، ودفعت مديرية أمن دمياط بكراسي متحركة باللجان لمساعدة كبار السن للإدلاء بأصواتهم كما شهدت اللجان الانتخابية توافد كبار السن من السيدات والرجال على اللجان كما شهدت عدد من لجان الدائرة الأولى توافد الشباب أيضا .

في سياق متصل تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠حيث إطمئنت المحافظ على فتح جميع اللجان أمام الناخبين فى موعدها المحدد مؤكدة على جميع الجهات المعنية بتوفير المناخ الآمن للمواطنين والتيسير عليهم أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوفير كافة اللوجيستيات والإمكانات المطلوبة لخروج الانتخابات بصورة مشرفة، مؤكدة أيضاً على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجددت الدكتورة منال عوض دعوتها للمواطنين بالمشاركة فى ذلك الاستحقاق الدستوري مؤكدة أنه واجب وطنى لدعم المسار الديمقراطي و استكمال مسيرة البناء والجدير بالذكر أن محافظ دمياط قد وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لجولة الإعادة والتى تجرى بعدد ٣٣٨ لجنة فرعية بمراكز ومدن المحافظة.