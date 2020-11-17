إعانات وتقارير عاجلة خلال لقاء محافظ أسيوط بالمواطنين

واصل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لقاءه الدوري بالمواطنين، اليوم، للاستماع لشكواهم وبحث مقترحاتهم ودراسة تطبيقها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين أولاَ بأول ووضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجههم.

والتقى المحافظ بـ 20 مواطنا لبحث شكواهم وتنفيذ ومتابعة الطلبات المقدمة ووضع حلول لها تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وأمر المحافظ بصرف بعض المساعدات العاجلة لبعض الحالات الإنسانية، كما وجه مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة بدراسة وفحص بعض الشكاوى ورفع تقرير عاجل لمكتب شئون المحافظ لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

من جهة أخرى، تفقد محافظ أسيوط الأعمال النهائية لتطوير سور محطة المياه التشيكي بشارع الثورة كورنيش النيل بحي شرق الذي يجري تطويره تزامنًا مع قرب الانتهاء من إحلال وتجديد المحطة فضلا عن تطوير كورنيش النيل المواجه لها وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الشوارع لتظهر بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمحافظة العريقة وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة التى توجهها الدولة للصعيد.

واستمع إلى شرح للأعمال التي تتم بالسور والمنطقة المواجهة له حيث سيتم توسعة الشارع لتيسير حركة المرور ومنع الاختناق أو الزحام المرورى بالشارع خاصة في أوقات الذورة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن طلاء الأسوار المجاورة والبلدورات وتركيب بلاط الأرصفة وتركيب سلات القمامة بالأعمدة وطلاء محولات الكهرباء بأشكال ولوحات فنية جميلة لاضفاء منظر جمالى على كورنيش النيل مطالبًا بضرورة الإسراع في بمعدلات التنفيذ واستكمال الأعمال لتحقيق نقلة نوعية وإبراز الواجهة الحضارية للمحافظة.

(01555525444 – 01555516528) فضلاً عن مبادرة "صوتك مسموع" التابع لوزارة التنمية المحلية كما يمكن تلقي البلاغات من خلال رقم الخط الساخن للمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة ( 2135858/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ و التعامل مع بلاغات المواطنين.