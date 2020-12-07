تأخر فتح 8 لجان انتخابية في الغربية

كشفت مصادر باللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، تأخر فتح 8 لجان فرعية علي مستوي قرى ومراكز "طنطا والمحلة وزفتى وكفرالزيات"، كما رصدت توافد كبار السن من الرجال والسيدات على اللجان الكبرى بمسقط رأس المرشحين.

وترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لمرحلة الإعادة في انتخابات مجلس النواب في يومها الأول بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، اوكافة الجهات الأمنية والخدمية، حيث تم التأكد من تواجد جميع القضاة والمستشارين والموظفين في اللجان العامة والفرعية .

وأوضح المحافظ أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ميعادها المحدد، مشيراً إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار يومي الانتخاب وتواصلها مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن المديريات وكافة الأجهزة المعنية داخل نطاق المحافظة.

يذكر أن محافظة الغربية يتنافس بها ٢٨ مرشح فردي على ١٤ مقعد ، وذلك داخل ٦٦١ مقر انتخاب بها ١١٥٩ لجنة فرعية تحتوى على ٣ مليون و ٤٥١ ألف و ٣٣١ صوت انتخابي.وجدير بالذكر أن محافظ الغربية أعلن عن تلقي ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.