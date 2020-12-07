رياح ترابية وطقس غير مستقر في الإسكندرية

شهدت الإسكندرية طقسًا غير مستقر، اليوم، وهبت رياح باردة محملة بالأتربة وغيوم بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية التي توقعت هطول أمطار خفيفة في آخر أيام نوة قاسم، ما يشير إلى أن النوة جاءت هادئة لأول مرة منذ سنوات على عكس نوة المكنسة التي كانت عنيفة لأول مرة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن جميع عمال الصرف الصحي يتعاملون مع الوضع أثناء النوات وقبلها وبعدها على مدار الـ24 ساعة، في جميع الأماكن والبؤر الساخنة التي تُحدد من قبل الشركة، لافتا إلى أم ترتكم المياه في الشوارع بسبب كمية المياه الكبيرة التي تتساقط وتفوق قدرة الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف.

وأضاف "نافع" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة برئاسة اللواء محمد الشريف، وشركة الصرف الصحي، يبذلون قصارى جهدهم في العمل وتنظيف الشنانيش، وتطهير جميع المطبات في جميع أحياء المدينة، بالإضافة إلى التعامل في أثناء شدة تساقط الأمطار.

ونوه إلى تقسيم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة، لافتا إلى إلى أن الأمطار الناتجة عن النوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، ما يتسبب في ظهور تجمعات المياه بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

وأكد توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفة خلال خطة التعامل مع النوات المقبلة، فضلا عن الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة