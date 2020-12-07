تدشين مبادرة "100 مليون صحة" بلجان انتخابات النواب في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، الدفع بـ234 فرقة متخصصة، ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة، إلى لجان انتخابات مجلس النواب بقرى ومراكز المحافظة، ووزّعت مديرية الصحة بسيارات ثابتة ومتحركة تضم فرقاً طبية مدعومة بأجهزة لقياس الضغط والسكر داخل اللجان.

وفي سياق آخر، تصدر كبار السن والسيدات المشهد الانتخابي في انتخابات الإعادة لمجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية على المقعد الثالث للدائرة بعد حسم مقعدين خلال الجولة الأولى، حيث يعد هو المقعد الوحيد الذي تجرى فيه الإعادة بالقليوبية، خاصة في قرى المرشحين التي شهدت توافداً على اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث تشهد الجولة أجواء انتخابية ساخنة بين المرشحين اللذين يعتمدان على رصيدهما بقرى الدائرة، إلى جانب التربيطات مع كبار العائلات.

فيما ترأس عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات الرئيسية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة لليوم الأول من الانتخابات، التي تضم نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثلين من القوات المسلحة والشرطة، وجميع الأجهزة الأمنية، والمديريات والمجلس القومي للمرأة.

وتابع الهجان من خلال غرفة العمليات عملية فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول السادة المستشارين إلى لجان الانتخابات، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية 607 آلاف و729 ناخباً وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقراً انتخابياً، يضم 198 لجنة فرعية بمدن ومركز قليوب والقناطر الخيرية.

مؤكداً انتظام سير العملية الانتخابية دون حدوث أى معوقات، ومشيراً إلى أنه سيتابع سير العملية الانتخابية طوال اليوم من غرفة عمليات المحافظة وعبر الفيديو كونفرانس مع غرفة عمليات مجلس الوزراء.