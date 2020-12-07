كبار السن وذوو الهمم يتصدرون المشهد الانتخابي بالمنوفية وشمال سيناء

تشهد اللجان الانتخابية بقرية "ميت شهاله" بدائرة تلا والشهداء في المنوفية، إقبالا كثيفا من الناخبين وتصدر الشباب السيدات المشهد أمام اللجان التي شددت إجراءاتها الوقائية برئاسة المستشار يحي الغازولي، والمستشار إبراهيم عبدالمنعم.

كما شهدت لجان الانتخابات بشمال سيناء إقبالا كبيرا فى جميع لجان الانتخابات بالدائرة الأولى والثانية، وحرص كبار السن وذوو الهمم والنساء على المشاركة، وخلال تفقده لجان الانتخابات أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حيادية المحافظة بين جميع المرشحين فى الدائرتين الأولى والثانية.

وطالب المحافظ المواطنيين الوقوف خلف القيادة السياسية لأن المرحلة القادمة هى الأهم في تاريخ المنطقة، وأكد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب أن الأمور تسير بشكل طبيعي وهناك إقبالا من المواطنين يفوق السنين الماضية.

من جهة أخرى، ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة انتظام سير عملية انتخابات مجلس النواب 2020م في اليوم الأول من مرحلة الإعادة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة، لافتًا أن الغرف الفرعية منعقدة بشكل دائم على مدار اليوم وغدًا لمتابعة سير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي بلاغ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والسيد المستشار العسكري للمحافظة، وومثلي الرقابة الإدارية، وومثلي المنطقة الشمالية العسكرية، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية، ووكلاء الوزارات ، ومدراء الديوان.

ودعا جميع المواطنين إلى النزول والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب 2020م والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا علي اتخاذ كافة سبل الراحة للمواطنين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.