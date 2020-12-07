وزيرة التخطيط تدلي بصوتها في جولة الإعادة بانتخابات النواب

أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بصوتها منذ قليل، في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2020، في مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة النموذجية بمصر الجديدة.

ويخوض جولة الإعادة في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة على مقعد واحد للفردي، عمرو السنباطي، مرشح حزب "مستقبل وطن"، وسمر فرج فودة المرشحة المستقلة.

وفي الجولة الأولى حصد المقعدين المخصصين الدائرة مرشح مستقبل وطن محمد مصطفى السلاب والمستقل طارق شكري.