مسنات أمام لجان كفر الشيخ: "جينا علشان خاطر مصر ويا ريت الكل ينزل"

تصدرت سيدات كفر الشيخ، خاصة كبار السن، المشهد الانتخابي أمام لجان الاقتراع، وحرصن على الإدلاء بأصواتهن وسط مساعدة الشرطة لهن، ولأكدت بعضهن أنهن حريصات على المشاركة في الانتخابات لتأمين مستقبل أولادهن.

أمام لجنة الشهيد النقيب مصطفي بدوي الرسمية للغات، انتظرت آمال أحمد، مسنة، تمهيدا لدخولها للجنة مشيرة إلى أنها جاءت للإدلاء بصوتها حبا في مصر وحرصا على مستقبل أحفادها: "بروح انتخابات علطول، عندي 72 سنة، واختار لوحدي، وقبل ما اختار بدور على اللي ينفع اللي هنلاقيه لما يحصلنا مشكلة علشان يقف جنبنا".

وأضافت عالية عبد الله، سيدة تبلغ من العمر 54عاما، أنها جاءت للإدلاء بصوتها من منطلق مشاركتها في رسم مستقبل البلد:" الناس دي هتعمل مستقبل البلد بالقوانين اللي بيعملوها في البرلمان، علشان كده جيت اختار صح، مش خوف من الغرامة، أنا بنزل انتخب من ايام السيسي، علشان بحبه وكل مرة بشارك في الانتخابات علشانه".

وتابعت جملات الدسوقي، 57عامًا، أنها تشارك في الانتخابات من أجل احفادها وأولادها:" جبت حفيدتي معايا علشان تتعلم، وصممت هي اللي تعلم في الورقة وتحطها في الصندوق، بعلمها يكون عندها انتماء للبلد".

وتصدّر كبار السن والسيدات، وذوو الاحتياجات الخاصة، المشهد أمام صناديق الاقتراع بلجان كفر الشيخ الانتخابية، وحرصوا على المشاركة في اختيار من يمثلهم تحت قُبة البرلمان خلال الفترة القادمة، وظهرت مشاركة المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات بالقرى خاصة التي ينتمي إليها المرشحون أكثر من المدن.

وحرصت قوات التأمين التابعة لوزارة الداخلية على مساعدة كبار السن والمرضى، في الإدلاء بأصواتهم، وتم مساعدة الناخبين في الوصول إلى صناديق الانتخاب، كما تم توفير كراسي متحركة في أغلب لجان المحافظة.