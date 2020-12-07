طفل يدلي بصوته بدلا من والده في كفر الشيخ: "بحب مصر وبتعلم"

استيقظ مبكراً، وبدلًا أن يذهب للمدرسة، رافق والده إلى لجنة انتخابات بكفر الشيخ، ليدلي بصوته بدلا منه، معبرا عن حبه لمصر، حيث اعتاد على القيام بهذا الدور الذي يحبه في كل الاستحقاقات، وعادة ما يستأذن قاضي اللجنة ويدلي هو بصوته مكان والده.

"هشام إسماعيل صادق".. طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، اصطحبه والده للإدلاء بصوته بدلا منه: "بحب مصر وبقول لبابا عاوز أتعلم من صغري أنزل أشارك في الانتخابات، وبابا بيخدني معاه في كل مرة، وبيقولي علم على المرشح الفلاني، فبعلم بالقلم وبحط الورقة في الصندوق"، بهذه العبارة يصف الطفل شعوره".

لم تكن المرة الأولى التي يذهب فيها "هشام" مع والده للادلاء بصوته: "مش أول مرة، أوقات بروح مع بابا وأوقات مع ماما، وبقول لكل أطفال مصر لازم ينزلوا مع أهاليهم، اتعلموا علشان ممكن في يوم من الأيام تكونوا أعضاء مجلس نواب فيبقوا فاهمين".

وقال إسماعيل صادق، والد الطفل، إنه يحرص على اصطحابه هو وأشقائه للجان الانتخابية، لافتا إلى اصطحابه "هشام" اليوم نظرا لأنه يوم إجازته من المدرسة أما شقيقيه فلديهما مدرسة وسيذهبان مع والدتهما عقب انتهاء اليوم الدراسي: "أنا حريص على أن أعلمهم الوطنية وحب الوطن".