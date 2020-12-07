"التعليم": انتهاء استعدادات الامتحانات التجريبية لأولى ثانوي

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من استعدادتها الأخيرة للامتحانات التدريبية التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي والمقرر إجراؤها في 15 ديسمبر الجاري، بهدف تعود الطلاب على نظام الامتحانات الجديد.

وأكدت "التعليم"، أن الهدف من الامتحانات التدريبية هو تجربة كافة المنصات والبنية التحتية للشبكات، كتجربة حقيقية قبل الامتحانات النظرية النهائية، كما أن تلك الاختبارات لن تضاف إلى المجموع ولكنها مساعدة للطالب حتى يقف على مستواه الحقيقي خلال الفترة الحالية قبل إجراء الامتحانات النظرية، وعلى الطلاب أن يتعاملوا معها بكل جدية حتى يتعودوا على النظام الجديد.

وأوضحت وزارة التعليم أن سيبدأ الامتحانات التجريبية ستبدأ يوم 15 من الشهر الجاري بامتحانات مادتي اللغة العربية والأحياء، والأربعاء الموافق 16 امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، والخميس 17 ديمسبر مادتي الرياضيات واللغة الأجنية الثانية، أما يوم السبت الموافق 19 ديسمبر فالطلاب سيمتحون مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، على أن تنتهي الامتحانات يوم الأحد 20 من الشهر الجاري مادتي التاريخ والكيمياء.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن أسئلة الاختبارات ستكون مبسطة، وتشمل الأجزاء التي تم دارستها منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد الامتحانات المقرر لها منتصف الشهر الجاري، وأكدت أنها أتاحت للطلاب الحرية في أداء الامتحانات سواء من المنزل أو المدرسة أو أي مكان أخر، كما أنها أعطت مهلة لأداء الأمتحان وفقا للجدول المعلن منذ الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساء، أي لمدة 12 ساعة كاملة يوميًا دون التقيد بزمن معين.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في تصريحات سابقة لـ "الوطن" أنه يعمل من أجل تطوير المنظومة التعليمية في مصر، بالإضافة إلى رفع مستوى الطلاب، وأوضح أن الامتحانات التدريبية تعتبر بمثابة بروفة حقيقية أخيرة قبل امتحانات الفصل الدارسي الأول.