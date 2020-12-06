لا تأجيل للدراسة.. طارق شوقي لأولياء الأمور: اطمئنوا ولادكم في يد أمينة

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ما تردد من شائعات عن إلغاء الترم الثاني وتعليق الدراسة، وإلغاء الامتحانات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، موجهًا رسالة للطلاب وأولياء أمورهم: "اطمئنوا تمامًا، واعتمدوا على مصدر وحيد للمعلومة، وهي الوزارة، وليس ما يُقال على السوشيال ميديا".

وسخر "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، من شائعات السوشيال ميديا: "لو كتبنا على السوشيال حاجة أكثر من 5 أسطر محدش بيقرأ السطر السادس، بنحب بس نقرأ وش القفص ونجري، السوشيال بقت عبارة عن مكان للشكاوى، وتبادل الكلام المغلوط".

وتابع: "ناس تقول فيه تأجيل للدراسة، وناس تانية هنلغي الامتحانات، احنا ولا قولنا ولا كلمة من دي، احنا ماشيين كويس خالص، واللي معمول السنة دي، أكتر من أي سنة سابقة، ولادكم في يد أمينة، كل يوم تتحسن المنصات، إن شاء الله يبلوا بلاء حسنا، مفيش داعي للقلق خالص".

من ناحية أخرى، أكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن كل طلاب الثانوية العامة يملكون خط من الشركة المصرية للاتصالات بأسعار متواضعة للغاية، "أهم ما في الموضوع ده أنهم بيدخلوا على منصات التعليم بدون ما يتخصم حاجة من الباقة، الناس مش بتذاكر، الناس بتشتكي قبل ما تسمع وقبل ما تجرب".

وواصل: "لو الطالب راح لشركة أورنج وقالهم عندكم إيه للتعليم، ولو راح للمصرية للاتصالات وقالهم عندكم إيه للتعليم، هيعرف حاجات مكنش يعرفها قبل كده".