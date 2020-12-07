مصرع طفل وإصابة أخرى في حريق شقة سكنية بشبرا

لقي طفل عمره 4 سنوات، مصرعه وأصيبت طفلة إخري تبلغ من العمر 6 سنوات، اليوم، فى حريق اندلع بشقة سكنية بعقار كائن بمنطقة مسطرد فى شبرا الخيمة، دائرة قسم ثانى شبرا، وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن وحي شرق شبرا الخيمة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وجرى السيطرة على النيران ونقل الجثة والمصابة لمستشفي ناصر العام وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق حيث كشفت المعاينة المبدئية أن السبب ماس كهربائي وجرى ندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث وتقدير الخسائر.

وتلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار مكون من 5 طوابق بجوار المركز الطبي بمسطرد التابع لمدينة شبرا الخيمة وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له وأسفر الحريق عن مصرع طفل وإصابة طفلة عمرها 5 سنوات وتولت النيابة التحقيق.

وانتقل الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ولجنة من الحي لمعاينة الحريق وتبين أن الحريق شب في شقة سكنية بعقار من 5 طوابق ولم يمتد لباقي العقار أو العقارات المجاورة وأتت النيران علي محتويات الشقة ويرجح أن يكون سببه ماس كهربائي وجاري معاينة الحريق لتحديد الاسباب والملابسات

في وقت سابق تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بالعقار رقم 26 شارع خيرى بالمنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة، وهو ما نتج عنه إصابة مواطن، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.