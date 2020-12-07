صناعة النواب: وصول الاحتياطي لـ39 مليار دولار نجاح للإصلاح الاقتصادي

اعتبر المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر الماضي ليسجل 39.221 مليار دولار، أنه دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه "عامر"، في بيان له، التحية والتقدير للرئيس السيسى على قرارات الإصلاح الاقتصادى، كما وجه التحية للشعب المصرى العظيم الذي تحمل بصدر رحب الآثار السلبية لقرارات الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن الرئيس السيسى لم يتوان لحظة فى اتخاذ العديد من قرارات توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لهؤلاء المواطنين حتى لا يتحملوا دفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي وحدهم.

ووجه عامر التحية والتقدير لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصري لنجاحه الكبير الذى حققه في التعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصرى.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن في بيان له أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي.

وأكد البنك المركزى، أن الاقتصاد المصرى استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجى استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجارى خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذى سجل نحو 10.9 مليار دولار.