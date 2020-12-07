عملية نصب باسم الأزهر لعلاج الخلايا الجذعية.. والجامعة: سنقاضي الشركة

كشفت جامعة الأزهر عن عملية نصب تحدث باسم الأزهر الشريف من قبل إحدى الشركات الخاصة بعلاج الخلايا الجذعية، حيث ادعت الشركة وجود شراكة بينها وبين الجامعة.

وأصدرت الجامعة، بياناً رسمياً، نفت خلاله ادعاء إحدى الشركات الخاصة بوجود شراكة بينها وبين الجامعة فى مجال أبحاث وإنتاج وتسويق الخلايا الجذعية.

وأوضحت الجامعة أن إحدى الشركات قامت باستغلال لوجو الجامعة ولوجو الأزهر الشريف ونشره على موقعها الرسمي على الإنترنت، تحت عنوان شركاء العمل بما يوحي بأن هناك شراكة بينها وبين الجامعة.

وأهابت جامعة الأزهر بعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن أى شراكة بين جامعة الأزهر وأى جهة أخرى تكون بعد استيفاء الشكل القانونى، واستطلاع الرأى بشأن تلك الشراكات.

أوضحت الجامعة أنه يتم اتخاذ الموافقات اللازمة للتعاقد، والتى تتفق مع القانون والقواعد المنظمة للعمل داخل الجامعة مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية مؤسسة الأزهر الشريف جامعاً وجامعة.

وشدّدت الجامعة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة لقيامها بالادعاء بوجود اتفاق بينها وبين جامعة الأزهر.

من جانبه، كشف د. أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر لـ"الوطن" كواليس عملية النصب التي وقعت، قائلاً: هناك قرار صادر من مجلس الجامعة بأنه لا يُسمح بالتعاون مع أي جهة خارج الجامعة إلا بموافقة من الجامعة، حيث لاحظنا بعض الشركات التي تستغل اسم الأزهر الشريف والجامعة، للترويج لأمور خاصة بهم، بالمخالفة للقانون وهذا أمر مرفوض علي الإطلاق.

ورفض "زارع" الإفصاح عن اسم الشركة، مؤكداً أن ما قامت به الشركة من استغلال اسم جامعة الأزهر يتنافي مع القانون والأعراف الجامعية، مشيراً إلى أن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، فحدثت من قبل عمليات نصب باسم الجامعة، وجارٍ اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

أوضح المتحدث باسم جامعة الأزهر أن الجامعة توقع بروتوكولات تعاون مع الجهات والمؤسسات الرسمية، والمؤسسات الخاصة في بعض الأحيان لخدمة المجتمع.

أما ما يتعلق بالشركة الخاصة بالخلايا الجذعية، أكد «زارع» أن وحدة الخلايا الجذعية الموجودة بجامعة الأزهر وحدة بحثية وليست علاجية، وما روّجته الشركة من وجود شراكة ادعاء خاطئ، فالوحدة ليست علاجية، بل بحثية فقط، حيث تم رصد ادعاءات تلك الشركة من قِبل لجان الرصد داخل الأزهر، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.