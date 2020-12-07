إصابة ناخب بغيبوبة سكر داخل لجنة بالدقهلية.. ومصدر: حالته مستقرة

سقط ناخب في محافظة الدقهلية، مغشيا عليه داخل لجنة "محلة إنجاق" بدائرة شربين، أثناء الإدلاء بصوته، وانتقل فريقا طبيا إلى اللجنة برفقة سيارة إسعاف وجرى نقل الناخب إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي، أن الناخب يدعي إبراهيم على عبد الرحيم، 70 عامًا، أصيب بغيبوبة سكر، وجري عمل الإسعافات الطبية له وحالته العامة مستقرة.

فيما شهدت قري المرشحين في الدقهلية مركز الثقل الحقيقي في الانتخابات، حضور مكثف من الناخبين، وسعي المرشحون لإخراج أهالي قراهم من كبار السن والسيدات، إلي لجان الانتخابات واعتبروا أن أي صوت يخرج من قراهم يصب في مصلحتهم.

وظهرت خلال اليوم الانتخابي تحالفات سرية بين عدد من المرشحين، ما جعل باقي المرشحين يدعون أهالي قراهم لعدم التصويت لهم، ووصفوا ما يحدث بالخيانة مطالبين أهالي القري بالتصويت العقابي لمن أعلن التحالف ضدهم.

وفي سياق متصل أشاد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بالتجهيزات التي تمت لتسهيل عملية التصويت للمواطنين دون أي معوقات، وبوعي مواطني الدقهلية ومشاركتهم الفعالة مؤكدا أن المحافظة عريقة تتميز بعمق الانتماء وحرص مواطنيها على المشاركة فى القضايا الوطنية وفى مقدمتها الاستحقاق الدستوري المتمثل فى اختيار نواب البرلمان من خلال المشاركة فى العملية الانتخابية.

وثمن المحافظ، خلال جولته علي اللجان الانتخابية بمدينة المنصورة، اليوم، الجهود المتميزة لتأمين عملية الانتخابات وتوفير الأمن والأمان للمواطنين للأدلاء بأصواتهم .

جدير بالذكر أن محافظة الدقهلية تضم 10 لجان عامة و699 مركزا انتخابيا، و1426 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و352 ألف و87 ناخبا على مستوى المحافظة لهم حق التصويت.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والدكتور، سعد مكي وكيل وزارة الصحة ، وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ومحمد عبد الباقي رئيس حي غرب مدينة المنصورة.