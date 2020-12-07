الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأحد: أمطار وشبورة ورياح مثيرة للأتربة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، بيانًا بخريطة الأماكن المتوقع سقوط أمطار بها والظواهر الجوية على مستوى الجمهورية، في الفترة من اليوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر الحالي، وحتى يوم الأحد الموافق 13 من الشهر نفسه، وذلك على النحو التالي:

الاثنين 7 ديسمبر

يتوقع خبراء الأرصاد تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية".

ويتوقع أنَّ يكون هناك نشاطًا للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد "الفيوم - بني سويف - المنيا"، فيما تكون معتدلة وتنشط أحيانًا مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

الثلاثاء 8 ديسمبر

أما يوم الثلاثاء فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبًا على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح -رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح، وتكون خفيفة 30% تقريبًا على بعض المناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - بني سويف - الفيوم - المنيا"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الأربعاء 9 ديسمبر

يتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من "دمياط - بورسعيد - العريش - رفح"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

الخميس 10 ديسمبر

وعن طقس الخميس، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، فضلًا عن نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلوم - سيدي براني - سيوة".

الجمعة 11 ديسمبر

وأضاف الخبراء أنّ يوم الجمعة يشعد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

السبت 12 ديسمبر

ويشهد يوم السبت تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من غرب البلاد "السلم - سيدي براني - سيوة".

الأحد 13 ديسمبر

ويوم الأحد، يتوقع الخبراء أن يشهد تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط للرياح والرمال المثارة على بعض المناطق من غرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.