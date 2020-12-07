رياح وأتربة ورمال وأمطار.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تغيرات طارئة حدثت في الأحوال الجوية، مشيرة إلي أن المركز يتابع حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة، وفي الساعة الرابعة صباح اليوم، تم رصد سحب قادمة من غرب البلاد، ومع رصد هذه السحب تم تحديث النشرات الجوية وإذاعة التحديث في الساعة السادسة صباحا، كما أن هناك بعض قطرات المياه والأمطار الخفيفة التي سقطت بالفعل على مناطق متفرقة من القاهرة وأيضا محافظات الوجه البحري وبعض محافظات السواحل الشمالية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك أمطار خفيفة سقطت صباح اليوم، ومن المتوقع أن تستمر حتى فترة الظهيرة، لكن نشاط الرياح والرمال المثارة التي تم الإعلان عنها أمس ستكون موجودة أيضا معنا على السواحل الشمالية للبلاد، القاهرة، الوجه البحري، وشمال الصعيد وستقل معها الرؤية الأفقية.

وتابعت بأنه بالفعل بدأت الرؤية الأفقية تقل الآن في سماء القاهرة بسبب الأتربة الموجودة في الجو، لكن ما زالت الرياح هادئة ومع تقدم ساعات النهار ستبدأ سرعاتها تزيد، ويبدأ نشاط الرياح والرمال والأتربة نشعر بها سواء في القاهرة، محافظات الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وسيستمر ذلك معنا على مدار اليوم.

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستستمر حتى فترة الظهيرة فقط وبعد ذلك ستنعدم فرص الأمطار بالنسبة لمحافظة القاهرة، ومحافظات الوجه البحري، ولكن ستستمر على السواحل الشمالية للبلاد أمطار من خفيفة إلي متوسطة الشدة، أما بالنسبة للقاهرة ستكون فرص الأمطار خفيفة وعادية ولا يوجد بها أي قلق أو مشكلات.

واستطردت، أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بدأنا نشعر به بالفعل، واليوم سيكون الطقس مائل للحرارة وستصل درجة الحرارة العظمى إلي 26 درجة مئوية، لافتة إلى أنه يفصلنا على البداية الجغرافية لفصل الشتاء عدة أيام، حيث يبدأ في يوم 21 ديسمبر، محذرة من أن يخدع الارتفاع في درجات الحرارة المواطنين لأنه ارتفاع مؤقت لليوم فقط، ومع غياب أشعة الشمس ودخول فترة الليل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى وتعود درجة الحرارة الصغرى إلي 14 درجة.

ونوهت، إلي أن درجات الحرارة ستعود غدا إلى معدلاتها الطبيعية، والتي تبلغ 23 درجة بالنسبة للقاهرة، وستهدأ سرعات الرياح تماما وستكون معتدلة على معظم مناطق الجمهورية ولكن ستستمر فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلي متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد فقط وتنتهي على القاهرة فرص سقوط الأمطار.