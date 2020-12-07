الأرصاد: الطقس مائل للحرارة على القاهرة ورياح نشطة ومثيرة للأتربة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم به ارتفاع في درجات الحرارة، ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، مع رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وفق ما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع عبر فضائية القناة الأولى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ الطقس سيكون دافء على السواحل الشمالية والرياح ستكون معتدلة ومثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وسيكون الجو مائل للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 26 والصغرى 14.

- الإسكندرية: العظمى 25 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 22 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 24 والصغرى 14.

- دمياط: العظمى 24 والصغرى 15.

- الإسماعيلية: العظمى 26 والصغرى 12.

- السويس: العظمى 26 والصغرى 13.

- العريش: العظمى 25 والصغرى 13.

- طابا: العظمى 24 والصغرى 14.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 5.

- شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 17.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 15.

- الفيوم: العظمى 26 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 26 والصغرى 10.

- المنيا: العظمى 28 والصغرى 9.

- أسيوط: العظمى 28 والصغرى 8.

- سوهاج: العظمى 28 والصغرى 10.

- قنا: العظمى 29 والصغرى 11.

- الأقصر: العظمى 29 والصغرى 11.

- أسوان: العظمى 29 والصغرى 11.

-الوادي الجديد: العظمى 28 والصغرى 9.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 19.