الأرصاد توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم: على أكثر من 13 محافظة

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنَّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وذلك نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة لفصل الخريف، ونظرًا لوجود سحب قادمة من غرب البلاد وتغير اتجاه الرياح.

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر قبل قليل، أنَّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية".

أماكن سقوط الأمطار غدًا

أما يوم الثلاثاء فمن المتوقع أنَّ تتساقط أمطار خفيفة "بنسبة 30%" على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وبالنسبة للظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، فهي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من غرب البلاد مثل السلوم وسيوة وسيدي براني والإسكندرية ومطروح والسلوم يومي الخميس والسبت.

درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 26 14.

الإسكندرية 25 13.

وادي النطرون 25 13.

طنطا 26 14.

شبين الكوم 26 14.

دمنهور 25 14.

بلطيم 25 14.

مطروح 22 11.

السلوم 22 11.

سيوة 24 08.

بورسعيد 24 14.

دمياط 24 15.

الزقازيق 26 13.

المنصورة 25 13.

الإسماعيلية 26 12.

السويس 26 13 .

العريش 25 13.

رفح 24 13.

رأس سدر 26 12.

نخل 22 05.

نويبع 24 16.

طابا 24 14.

كاترين 15 05.

الطور 25 13.

شرم الشيخ 26 17.

الغردقة 26 16.

مرسى علم 26 15.

الفيوم 26 11.

بني سويف 26 10

المنيا 28 09.

أسيوط 28 08.

سوهاج 28 10.

قنا 29 11.

الأقصر 29 11.

أسوان 29 11.