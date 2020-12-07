ساعدنا على صرف رواتبنا المتأخرة يا وزير القوى العاملة

نشكو نحن عمال شركة الكرتون المضلع بمنطقة قويسنا من عدم صرف رواتبنا لأكثر من أربعة شهور، وحين نطالب بصرف الرواتب يأتينا الرد: "روحوا أعملوا محضر"، وبالفعل حررنا محاضر ضد الشركة، لكننا لم نحصل على شيء، رغم أن لدينا أولاد واسر تحتاج للأموال، ولا نعرف كيف ننفق عليهم، ونلبي احتياجاتهم، خاصة مع ظروف الحياة الصعبة، والي تزادا صعوبة إذا تعرض احد من أفراد الأسرة لظرف صحية تتطلب أن نذهب لطبيب أو نوجه لمستشفى، نناشد السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة التدخل وإنهاء أزمتنا مع الشركة، وسرعة صرف رواتبنا المتأخرة، حتى نستطيع تلبية احتياجات أسرنا والأنفاق عليها.

أسامة عبدالله السباعي