السيسي للصحافة الأجنبية: لا يليق أن تقدموا مصر كدولة مستبدة

سلط الرئيس عبدالفتاح السيسي الضوء على قضية حقوق الإنسان، خلال حديثه بفاعليات القمة المصرية الفرنسية، المنعقدة بقصر الإليزيه بفرنسا، قائلًا: "هل تعلمون أننا لدينا أكثر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني تعمل في مصر، وهي جزء مهم وأصيل جدا في العمل الأهلي الذي تسعى مصر ليكون شريك للحكومة مع العمل المدني".

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته: "يا ترى كام منهم اشتكى إنه لا يتاح له الفرصة للعمل بسهولة ويسر كامل تجاه المجتمع ونحن دولة بها 100 مليون إنسان وتزيد بمعدل 2 ونصف مليون فرد في العام الواحد".

وأضاف السيسي: "اهتمامكم بهذا الأمر يجعلنا نُقُدم وكأننا لانحترم الناس أو إننا مبنحبش مجتماعتنا أو أننا قادة عنيفين شرسين ومستبدين وهذا أمر لا يليق، لا يليق أن تقدموا الدولة المصرية بكل ما تفعله من أجل شعبها ومن أجل المنطقة على أنها نظام مستبد، هذا الأمر ولى من سنين طويلة فاتت".