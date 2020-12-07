ماكرون: سياسة الحوار أكثر فاعلية من مقاطعة المنتجات الفرنسية

قال إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، إن هناك اختلافات كثيرة في وجهات النظر بيننا، لكن نحن نتحدث عن ذلك بصراحة كبرى مع الرئيس السيسي، كما فعلنا في يناير 2019، وأسعى دائماً إلى الإقناع، بأننا مجتمع مدني ديناميكي وشامل، حتى مع وجود خلافات في الرأي.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه، أن إطلاق سراح 3 أفراد من منظمات غير حكومية قبل هذه الزيارة تعتبر علامة انفتاح، وأرى أن هذا العمل يؤتي ثماره، مشيراً إلى أننا لن نضع شروطاً في تعاوننا في مجال الدفاع والاقتصاد، بسبب أن علينا أن نحترم سيادة كل بلد ومصالحنا الفردية والمشتركة.

وأوضح أن سياسة الحوار أكثر فاعلية من سياسة المقاطعة، لأن هذا يؤذي قدرتنا على مكافحة الإرهاب، والعمل من أجل الاستقرار الإقليمي، وأعتقد أن مثل هذه المشروطية، لن تسمح بالتقدم في هذه المواضيع، بل ستقطع النقاش، وهذا سيضعف أحد شركائنا في حربنا على الإرهاب ومن أجل الاستقرار في المنطقة.

وتابع أن مقاطعة المنتجات الفرنسية ستكون غير فعالة في موضوع حقوق الإنسان، وذات أثر عكسي في الحرب على الإرهاب.