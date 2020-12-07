مواطن يطالب محافظ القاهرة بإنارة شوارع المعادي ليلا: الأعمدة سليمة

يوجه المواطن محمد صبري الشعشاعي، شكوى من خلال "الوطن"، يقول فيها:

أقيم في عمارات التعمير والاستشارات الهندسية، بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، ونعاني نحن السكان من عدم إنارة الشوارع الرئيسية، على الرغم من وجود أعمدة الإنارة في الشوارع، وأعتقد أن حالتها جيدة، فلا يوجد بها أعطال، ولكن الحي لا يهتم بإنارتها أثناء الليل، ما يؤدي إلى انتشار الظلام، وتجمع الفتيات والشباب خلال الليل، ما يعرض أبناءنا ويعرضنا للخطر إذا حدث وخرجنا لأي سبب، وكل أملنا أن يتحرك حي المعادي بموظفيه لإنارة الشوارع المعتمة، ولا نعرف طريقة للتواصل معهم، لذلك نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة توجيه موظفي حي المعادي لإنارة الشوارع، للقضاء على الظواهر السلبية التي تنتشر في الظلام.